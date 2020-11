Albania-Italia: ministro Di Maio visita la Scuola italiana a Tirana della Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver incontrato il presidente del Consiglio albanese, Edi Rama, ed il presidente della Repubblica Ilir Meta, durante il suo viaggio istituzionale in Albania, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha visitato oggi la Scuola italiana a Tirana, il primo Centro Dante nel mondo. Secondo quanto riferito in un comunicato, ad accogliere il ministro è stato il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi insieme ai responsabili e al personale della Scuola. "La scelta di aprire due anni fa la Scuola a Tirana, fortemente voluta dal nostro Presidente Andrea Riccardi, rientra nel nostro piano strategico di promuovere la lingua e la cultura italiane in modo nuovo, dinamico e di qualità, per avvicinare all'Italia i cittadini del mondo", ha commentato Alessandro Masi. Il ministro Di Maio si è detto entusiasta dell'iniziativa, e ha ribadito l'importanza della Società Dante Alighieri per la promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo. In conclusione, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, una piccola delegazione di studenti ha cucinato un dolce per accogliere il Ministro Di Maio, illustrando le ricette italiane apprese nel corso della Settimana. (Alt)