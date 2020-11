Imprese: S&P conferma rating di Terna a BBB+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, "S&P global rating (S&P) ha confermato il rating di lungo termine di Terna Spa a BBB+, un notch al di sopra di quello della Repubblica italiana, con outlook stabile". Lo rende noto un comunicato. "Contestualmente l'agenzia ha confermato anche il rating stand-alone (Sacp) ad 'a-', riconoscendo il ruolo centrale della società nella transizione energetica italiana. La valutazione dell'agenzia conferma la solidità del piano industriale 2021-2025, che punta a rafforzare il ruolo centrale di Terna quale regista e abilitatore della transizione energetica attraverso una forte accelerazione degli investimenti nelle attività regolate in Italia che, nell'arco di piano, ammonteranno a 8,9 miliardi di euro". (Com)