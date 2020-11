Covid: Galimberti, contagi in calo tra bimbi 0-6 anni, ci si ammala di più per isolamento familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in calo i casi di positivi al coronavirus nelle scuole dell'infanzia e nei nidi per quanto riguarda la fascia di età 0-6 anni: i casi di contagio vengono registrati più nelle famiglie che non nelle scuole. Una realtà che vale sia per i bambini sia per gli educatori. Lo ha comunicato l'assessore all'Educazione e Istruzione del comune di Milano, Laura Galimberti, durante la commissione che si è tenuta oggi. "Ats ci ha detto che in media la settimana scorsa erano 386 i casi segnalati dalle scuole al giorno, nella settimana conclusa erano 283 e anche nei servizi possiamo segnalare lo stesso andamento: nella settimana precedente avevamo fino a 28 casi al giorno, mentre nella settimana passata 17". L'assessore ha poi spiegato che, "a oggi sono chiuse 77 sezioni, l'11 novembre erano 96, mentre sono invece 66 le educatrici positive e 41 i bambini". I bambini che si trovano in isolamento sono suddivisi tra coloro i quali sono in "isolamento scolastico" e "isolamento familiare" in base a dove si suppone possano aver contratto il virus. Dai dati comunicati durante la commissione emerge che è l'ambiente familiare quello a più alto contagio, sia per i bambini, sia per le educatrici o gli educatori "dei bambini in isolamento scolastico – ha spiegato Galimberti - lo 0,2 per cento viene trovato positivo, mentre nei bambini in isolamento familiare viene trovato positivo oltre il 25 per cento. Lo stesso vale per educatori ed educatrici: il 5 per cento del personale in isolamento scolastico viene trovato positivo contro il 36 per cento di chi è in isolamento familiare". Per ovviare a questa situazione "sono riprese le possibilità di quarantena negli spazi dedicati, come gli alberghi, ma non è ancora sufficiente", ha sottolineato Galimberti. Infine per quanto riguarda la percentuale dei contagi nella fascia di età 0-6 anni è dello 0,22 per cento come media, con un picco dello 0,3 per cento. Nei servizi all'infanzia, invece, l'incidenza è stata dello 0,15 per cento e 0,2 nei nidi, quindi inferiore alla media della città. (Rem)