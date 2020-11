Yemen: Guterres avverte su imminente carestia nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen rischia la peggiore carestia degli ultimi decenni. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una dichiarazione. Questo avvertimento, che si aggiunge a diversi appelli lanciati dall’Onu nelle ultime settimane, arriva quando gli Stati Uniti potrebbero inserire i ribelli Houthi nella loro lista di "organizzazioni terroristiche", complicando ulteriormente la consegna degli aiuti umanitari nello Yemen. "In assenza di un'azione immediata, si potrebbero perdere milioni di vite", sottolinea Guterres. "Chiedo a tutti di evitare di prendere misure che potrebbero peggiorare la situazione già disastrosa", ha dichiarato. Come ragioni di una crescente minaccia di carestia, il segretario generale dell'Onu ha sottolineato la "drastica riduzione" dei finanziamenti per gli aiuti coordinati dalle Nazioni Unite rispetto al 2018 e 2019, dell'instabilità della valuta yemenita e degli ostacoli posti dai belligeranti per aiutare operatori umanitari sul campo. "Esorto tutti coloro che hanno influenza ad agire con urgenza su questi temi per evitare una catastrofe”, ha concluso Guterres. (Res)