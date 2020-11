Lombardia: Galli a Del Corno, piena fiducia in nuovo managment Lfc altro che commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non riesco a capire per quale motivo Regione Lombardia dovrebbe 'iniziare a valutare l'ipotesi', come sostiene, per la verità in modo assai tentennante e un po' incerto, comunque contorto, l'assessore milanese Filippo Del Corno, di commissariare la Lombardia Film Commission". Lo dichiara l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli. "Regione Lombardia - sottolinea Galli - ha piena fiducia nell'operato dell'attuale organo amministrativo e, in particolare, del neo presidente della Film Commission, il professor Alberto Dell'Acqua, che sta dimostrando una notevole competenza e un alto profilo manageriale. E che, con i fatti, ha già sfoderato un bel cambio passo, risolutamente e senza indugi. Anzitutto ha recuperato un annoso credito nei confronti di Unioncamere, ha poi approvato il nuovo piano strategico, ha infine avviato la procedura di selezione per un nuovo consulente contabile della Fondazione". "Ciò che registro con un certo disagio - rimarca l'assessore - è piuttosto l'assenza delle più elementari norme di buon comportamento e di educazione, di buona creanza istituzionale da parte del Comune di Milano nei confronti del sottoscritto. Il trattamento che mi è stato riservato è davvero censurabile. Sono stato invitato a suo tempo, per altro con una mail dal tono assai risentito, in audizione davanti alla Commissione cultura del Comune di Milano, dal presidente Turco. Che oggi non mi ha neppure accolto come si conviene, registrando la mia presenza. Non mi ha neppure concesso la parola per un breve indirizzo di saluto, prima dell'audizione del presidente Dell'Acqua. Come se non ci fossi, insomma. Infatti non mi vedrà più. Ciò tuttavia la dice lunga sulle reali volontà inquisitorie degli esponenti politici del Comune di Milano. Altro che concordia istituzionale - conclude Stefano Bruno Galli - di due soci della medesima Fondazione". (Com)