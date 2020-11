Egitto: disposta custodia in carcere per 15 giorni per direttore esecutivo Ong Eipr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno disposto 15 giorni di custodia cautelare in carcere per Gasser Abdel Razek, direttore esecutivo dell’Iniziativa egiziana per i diritti della persona (Eipr), organizzazione non governativa per i diritti umani. Secondo quanto riporta un comunicato stampa dell'Eipr Abdel Razek è stato prelevato dalla sua abitazione a Maadi ieri condotto in una località imprecisata. Secondo l'Eipr l’evento rappresenta “l’escalation di una stretta senza precedenti” contro l’organizzazione. Si tratta del terzo arresto, nel giro di pochi giorni, ai danni di esponenti della ong egiziana. In precedenza, il 18 novembre, le forze di sicurezza del Cairo hanno arrestato Karim Ennarah, direttore dell’Unità per la giustizia penale dell’Eipr, mentre si trovava per una breve vacanza a Dahab, nel Sinai del sud. Dopo essere stato interrogato presso una sede della Sicurezza di Stato, prosegue il comunicato, Ennarah è apparso ieri davanti alla Procura suprema per la sicurezza di Stato nel Cairo. Lo sviluppo fa seguito all’arresto del direttore amministrativo della Ong, Muhammad Bashir, fermato all’alba di domenica 15 novembre e incarcerato per 15 giorni con varie accuse, inclusa “adesione a un gruppo terroristico” e “reati di finanziamento del terrorismo”. L’attacco, prosegue l’Eipr, giunge come “risposta chiara e coordinata all’attivismo e lavoro dell’organizzazione su vari dossier, primo fra tutti il monitoraggio delle condizioni dei luoghi di detenzione e delle carceri, specialmente durante la pandemia di Covid-19, e il monitoraggio dell’ondata senza precedenti nell’emissione ed esecuzione di condanne a morte”.(Res)