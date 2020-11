Libia: Bashaga incontra a Parigi ministro della Difesa Parly per un colloquio "proficuo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashaga, ha incontrato oggi a Parigi il ministro della Difesa francese, Florence Parly. Su Twitter Bashaga ha definito il colloquio "proficuo" in un "contesto di cooperazione nel settore della sicurezza" che promuoverà la stabilità in Libia, in Francia e nell'intera regione. Nella giornata di ieri Bashaga ha incontrato nella capitale francese l'omologo Gerald Darmanin e il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian. Con Darmanin "ci siamo concentrati sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza tra i nostri due paesi, soprattutto i settori della formazione e della sicurezza di frontiera e costiera", ha scritto il ministro libico su Twitter. Durante il colloquio con Le Drian "abbiamo parlato dei modi per rafforzare le relazioni libico francesi e gli abbiamo assicurato la nostra ferma posizione sul fatto che la pace è la base per la stabilità in Libia. Abbiamo anche lodato il ruolo positivo della Francia nel dialogo politico", ha scritto sul social network Bashaga al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri francese. Prima del colloquio, il Quai d'Orsay ha fatto sapere che il capo della diplomazia francese avrebbe confermato durante le discussioni "il sostegno della Francia al processo politico condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite" soprattutto in merito alla "prosecuzione del dialogo politico interlibico e la piena messa in atto del cessate il fuoco firmato dalle parti libiche che prevede la partenza delle forze e dei mercenari stranieri". L'incontro, ha aggiunto il ministero degli esteri di Parigi, si inserisce "nel quadro dei contatti regolari che la Francia intrattiene con l'insieme degli attori libici". Fonti del ministero citate dai media francesi hanno spiegato che "il fatto di invitare qualcuno a Parigi non significa investirlo di un incarico", facendo riferimento alle posizioni di Bashaga, considerato vicino alla Turchia.(Frp)