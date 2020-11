Anzio: Leodori, clima preoccupante, intervengano prefetto e commissione parlamentare Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima intimidazione contro la consigliera comunale del Partito democratico, Lina Giannino, è un episodio gravissimo che denota un clima preoccupante che si respira nella città di Anzio". Lo dichiara in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito al proiettile recapitato questa mattina alla consigliera Giannino. "Siamo al fianco di Lina Giannino, di chi combatte ogni giorno per la legalità e la trasparenza, di chi - aggiunge Leodori - è vittima di intimidazioni e azioni criminali. L'intervento del Prefetto e quello della Commissione parlamentare Antimafia - conclude - appaiono non più procrastinabili".(Com)