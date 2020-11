Sociale: da mercato Coldiretti di Grottaferrata generi alimentari a famiglie romane bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mercato Coldiretti di Campagna amica a Grottaferrata sono stati raccolti e donati, alle famiglie in difficoltà economica, diversi chili di prodotti di ortofrutta, ma anche uova, confetture di marmellate e vasetti di miele, salumi e formaggi. All'iniziativa hanno collaborato anche i Vignaioli di Grottaferrata. È quanto si legge in una nota della Coldiretti Lazio. Oltre al sindaco, Luciano Andreotti e ai consiglieri del Comune di Grottaferrata, erano presenti anche la deputata del collegio, Maria Spena, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera, con i colleghi Alessandro Battilocchio e Patrizia Marrocco, che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del vicesindaco e assessore alla Cultura, Luciano Vergati, venuto a mancare lunedì scorso al policlinico Tor Vergata, dove era ricoverato a causa del Covid. A esprimere vicinanza alla sua famiglia e alla comunità, nella quale era particolarmente stimato da tutti, anche la Coldiretti Roma, presente con il direttore Giuseppe Casu. I prodotti raccolti sono stati donati alle associazioni caritatevoli del territorio, che ora provvederanno a consegnarli ai residenti che ne hanno più bisogno. È questa una delle tante iniziative benefiche avviate da Coldiretti, già durante il lockdown dello scorso marzo, che non sono state interrotte e proseguiranno ancora, soprattutto in questo momento in cui l'emergenza sanitaria sta creando grandi difficoltà economiche.(Com)