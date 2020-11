Cooperazione: Del Re su Giornata diritti dell'infanzia, evitare che crisi sanitaria diventi crisi di istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dei più piccoli è non solo un dovere ma anche una responsabilità collettiva, e come Italia siamo impegnati per la difesa dell'infanzia e l'adolescenza. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela del Re, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, celebrata oggi, 20 novembre. "Siamo impegnati a livello nazionale, europeo e internazionale a sostegno dei diritti e del benessere dei minori, ad esempio nell’ambito dell’istruzione e della sanità. Continueremo a sostenere iniziative volte a garantire l’offerta di servizi educativi inclusivi e di qualità, a favorire l’accesso alle cure di base per contrastare la mortalità infantile, a ridurre la vulnerabilità dei bambini", ha detto Del Re in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, nel quale ricorda che attenuando i fattori di rischio è possibile "contribuire alla costruzione di una cultura che metta al centro il benessere della persona", anche dei più piccoli. Nel ricordare che il periodo che stiamo vivendo è "storico" e "pieno di sfide pressanti", Del Re invita ad "agire a livello globale e multilaterale per proteggere i gruppi più vulnerabili" per evitare che la crisi sanitaria si trasformi in una crisi d’istruzione, al fine di costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile che consenta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani di affacciarsi al mondo di domani nelle migliori condizioni possibili. Del Re ricorda che a causa della pandemia di coronavirus 1,57 miliardi di bambini, adolescenti e giovani studenti sono stati coinvolti in restrizioni e difficoltà, e che in questo contesto "150 milioni di bambini in più potrebbero cadere in povertà, 23,8 milioni di bambini in più rischiano di non tornare a scuola, minando decenni di progresso per il sostegno all’accesso all’educazione di bambine, bambini e donne". (Res)