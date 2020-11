Ambiente: Campidoglio, per festa degli alberi visite guidate al Semenzaio di San Sisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Alla scoperta degli alberi di San Sisto" è l'iniziativa con cui Roma Capitale celebra la Giornata nazionale degli alberi aprendo al pubblico l'antico Semenzaio con sei visite guidate gratuite nei giorni di sabato 21 e domenica 22 novembre. Oggi si è svolto l'appuntamento "Aspettando la festa degli alberi": una visita dedicata ai bambini delle case famiglia di Roma Capitale al termine della quale la sindaca di Roma Virginia Raggi ha regalato a ciascun bambino un piccolo albero da accudire e mettere a dimora, una volta cresciuto, con il supporto del Servizio giardini. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. L'evento organizzato dall'assessorato alle Politiche del verde con la collaborazione del Servizio giardini è finalizzato a sensibilizzare e diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. In quest'ottica, i tecnici dipartimentali condurranno i partecipanti alle visite di sabato e domenica, massimo 10 ogni gruppo per rispetto della normativa anti Covid, alla scoperta del patrimonio arboreo del magnifico giardino di Porta Metronia, raccontando storie e particolarità botaniche. L'arboreto del parco comprende, tra gli altri, esemplari di liquidambar, ginkgo biloba e podocarpus neriifolia che crescono accanto ad alberi europei come il leccio, la roverella e la sughera. All'interno di San Sisto è presente anche un palmeto che ospita le varietà di questa pianta presenti anche nei giardini e nelle piazze della città: phoenix, chamaerops, l'altissima washingtonia tipica della California, la brasiliana butia capitata e la rara trithrinax argentina.