Ambiente: Campidoglio, per festa degli alberi visite guidate al Semenzaio di San Sisto (2)

- "In questa giornata celebriamo gli alberi, la loro straordinaria forza e il ruolo vitale per il pianeta - dichiara la sindaca Virginia Raggi -. Roma, con oltre 330 mila piante, dispone di un importante patrimonio arboreo che con impegno quotidiano e grandi investimenti stiamo curando e valorizzando dopo decenni di incuria e abbandono. Vogliamo lasciare ai nostri figli un'eredità verde rigenerata che a breve sarà accresciuta con altri 2.500 nuovi alberi che pianteremo nelle strade e nei parchi di tutta la città". L'assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini si dice lieta di "aprire le porte di San Sisto ai cittadini che vorranno visitare un luogo meraviglioso curato dai nostri giardinieri. In questa occasione abbiamo voluto dedicare un evento speciale ai bambini che torneranno a casa con un piccolo albero di cui prendersi cura. L'esperienza diretta rende più incisiva l'attenzione per l'ambiente ed i temi della sostenibilità. Per questa ragione abbiamo iniziato la consegna degli alberi alle scuole che ne hanno fatto richiesta per metterli a dimora nei giardini degli istituti". "Affidare un albero di cui avere cura a un bambino è un messaggio importante per l'ambiente ma anche per la sua crescita come persona. Significa dargli fiducia, contribuire a responsabilizzarlo, renderlo partecipe di un progetto a lungo termine per la natura e l'ambiente" afferma l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso ai partecipanti alle visite guidate verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner. Obbligatorio l'uso dei dispositivi di sicurezza individuali e le distanze interpersonali. (Com)