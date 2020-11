Migranti: Portogallo, accolti finora 507 rifugiati nell'ambito del Programma reinsediamento Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha già accolto finora 507 rifugiati nell'ambito del Programma di reinsediamento volontario nell'ambito dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati (Unhcr). Secondo quanto reso noto in una nota dal governo del primo ministro, Antonio Costa, tra di essi 228 provengono dall'Egitto e 279 dalla Turchia. "L'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati è stata una priorità per il governo in uno sforzo continuo che ha coinvolto lo Stato centrale e le autorità locali, nonché gli enti pubblici e privati, ed è stata riconosciuta dall'Onu, dall'Organizzazione internazionale per le Migrazioni, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa", ha evidenziato l'esecutivo lusitano. Questa priorità si è concretizzata nella partecipazione attiva del Portogallo allo sforzo europeo di accoglienza dei rifugiati, attraverso il sostegno alle proposte della Commissione europea "per costruire una politica comune in materia di asilo basata sui principi di responsabilità e solidarietà, sul rispetto della dignità della persona umana e sulla lotta contro la tratta di esseri umani", ha concluso. (Spm)