Cina: Pil di Macao in calo del 63,8 per cento nel terzo trimestre

- Il prodotto interno lordo (Pil) di Macao è diminuito del 63,8 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2020, un calo minore rispetto al 68 per cento del trimestre precedente. Lo ha reso noto oggi il servizio di Statistica e censimento (Dsec) della regione amministrativa speciale di Macao. Le esportazioni di servizi di Macao sono diminuite dell'87,5 per cento nel terzo trimestre: in particolare, le esportazioni di servizi di gioco e altri servizi turistici sono diminuite rispettivamente del 93,6 e l'87,9 per cento. Secondo i dati, le esportazioni di merci sono aumentate del 252,2 per cento su base annua. Le importazioni di beni sono aumentate del 17,6 per cento, mentre le importazioni di servizi sono diminuite del 44,1 per cento. Poiché nel terzo trimestre non si sono verificati nuovi casi confermati di coronavirus a Macao, l'attività economica è gradualmente ripresa. La spesa per consumi finali delle famiglie nel mercato interno ha mostrato un calo dell'8,4 per cento. La spesa per consumi finali del governo ha registrato un aumento del 18,6 per cento rispetto alla crescita del 16,3 per cento nel trimestre precedente. Gli investimenti in immobilizzazioni sono diminuiti del 5,6 per cento su base annua. Gli investimenti in costruzioni sono diminuiti del 10,3 per cento, mentre gli investimenti in attrezzature sono aumentati del 14,5 per cento. Il Pil di Macao dei primi tre trimestri è diminuito del 59,8 per cento su base annua. Per quanto riguarda le principali componenti di spesa del Pil, la spesa per consumi privati è diminuita del 18,1 per cento nei primi tre trimestri, mentre la spesa pubblica per consumi finali è aumentato del 13,4 per cento. Gli investimenti sono scivolati del 15,5 per cento. Le esportazioni di merci sono aumentate del 75,4 per cento mentre le importazioni di merci sono diminuite del 12,6 per cento nei primi tre trimestri. Le esportazioni di servizi sono diminuite del 79,6 per cento mentre le importazioni sono diminuite del 41,3 per cento nei primi tre trimestri.(Cip)