Brasile: covid, nuovi incontri case farmaceutiche per valutare acquisto vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile concluderà entro la settimana un giro di consultazioni con i rappresentanti di cinque case farmaceutiche internazionali che stanno sviluppando vaccini contro la Covid-19. L'agenda degli incontri, con cui il governo federale punta a sviluppare accordi per successivi acquisti, non prevede appuntamenti con rappresentanti della Sinovac, la compagnia cinese che opera in collaborazione con l'Istituto paulista Butantan per lo sviluppo del siero che è già stato acquistato dal governo dello stato di San Paolo. "Entro la fine di questa settimana avremo incontri con cinque case farmaceutiche e laboratori di ricerca le cui sperimentazioni sul vaccino anti-covid sono già in fase avanzata di test e prossimi alla registrazione", ha spiegato il sottosegretario del ministero della Salute del Brasile, Elcio Franco. (segue) (Brb)