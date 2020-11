Brasile: covid, nuovi incontri case farmaceutiche per valutare acquisto vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale, che ha già un accordo per l'acquisto del vaccino prodotto da AstraZeneca e Oxford, mette dunque in conto di aprirsi a nuove commesse. "Quello che dovrebbe venir fuori da questi incontri è una serie di protocolli d'intesa non vincolanti per possibili acquisizioni future dei vaccini", ha detto Franco. Sono previste riunioni con rappresentanti della statunitense Pfizer che sviluppa il siero in collaborazione con il laboratorio tedesco BionTech, la casa farmaceutica belga Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, l'istituto di ricerca russo Gamaleya Research Institute che sviluppa il vaccino Sputnik V, oltre che le case farmaceutiche Moderna e Covaxin di Stati Uniti e India. (segue) (Brb)