Brasile: covid, nuovi incontri case farmaceutiche per valutare acquisto vaccini (3)

- Il sottosegretario ha posto come condizioni inderogabili per l'analisi dei vaccini la sicurezza, l'efficacia, la capacità di produzione su scala, la fornitura tempestiva, il prezzo accessibile, condizioni logistiche favorevoli e la registrazione dopo l'avallo dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa). "L'acquisizione di qualsiasi vaccino può avvenire solo in rispetto della legislazione brasiliana. Legalmente un vaccino esisterà per il Brasile quando sarà registrato dall'Anvisa", ha detto Franco. Un principio che il presidente Jair Bolsonaro aveva abbondantemente chiarito a inizio novembre, nel corso di una diretta facebook. "Il governo federale acquisterà un vaccino e lo renderà disponibile una volta approvato dal ministero della Salute e dopo la certificazione della Anvisa", spiegava precisando comunque che il siero "non sarà affatto obbligatorio". (segue) (Brb)