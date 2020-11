Brasile: covid, nuovi incontri case farmaceutiche per valutare acquisto vaccini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo, unico tra gli stati della federazione, è quello di vaccinare l'intera popolazione paulista. Al fianco di Doria sembrava essersi schierato anche il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, che a ottobre firmava l'intesa con SinoVac per l'acquisto di 46 milioni di dosi. Una scelta presto rinnegata da Bolsonaro, contrario a investire risorse in farmaci non ancora autorizzati (il CoronaVac deve ancora superare la famigerata "fase tre" dei test). "Il popolo brasiliano non sarà la cavia di nessuno. Non c'è giustificazione per concedere un contributo finanziario miliardario a un farmaco che non ha nemmeno superato la fase di sperimentazione", affermava Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Bolsonaro non ha d'altro canto mai nascosto il suo scetticismo per il prodotto evocando "la sfiducia" degli stessi cinesi nelle loro autorità sanitarie. (segue) (Brb)