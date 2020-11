Brasile: covid, nuovi incontri case farmaceutiche per valutare acquisto vaccini (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anvisa ha approvato un protocollo che autorizza le aziende interessate alla registrazione di un vaccino, a inviare dati tecnici sui test su base continuativa, ogni volta che ciascuna fase della sperimentazione venga conclusa. Con il provvedimento - adottato per "velocizzare l'analisi dei dati" - le aziende non avranno bisogno di mettere insieme tutti i documenti alla fine dei test per presentarli all'agenzia, come normalmente avviene. Il provvedimento permette ad Anvisa di avviare da subito l'analisi dei risultati dei test relativi alle fasi 1 e 2 della sperimentazione sull'efficacia del vaccino contro la Covid-19 sviluppato dalla compagnia britannico-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford, nel Regno Unito. Una volta infatti conclusa con la terza fase della sperimentazione sull'uomo, attualmente in corso anche in Brasile, l'Anvisa sarà chiamata ad analizzare solo quest'ultima fase e non tutta la sperimentazione, con un notevole risparmio di tempo sulla definitiva approvazione, registrazione e successiva somministrazione del vaccino. (segue) (Brb)