Milano: Bolognini (Lega), solidarietà agli agenti aggrediti al Cas ed espulsione immediata per il loro aggressore

- "L'aggressione a due poliziotti avvenuta al Cas Mancini di via Corelli è un fatto gravissimo. Esprimiamo solidarietà agli agenti vittime dell'aggressione e a tutta la Polizia di Stato, ma soprattutto auspichiamo l'espulsione immediata del senegalese colpevole di questo gesto violento". Lo afferma in una nota il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini. "In un paese normale questo delinquente sarebbe già stato imbarcato sul primo aereo e rispedito a casa sua" conclude l'esponente della Lega. (Com)