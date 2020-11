D'Ermo (WEC Italia): "Servono sistemi integrati per assorbire maggiori quote di rinnovabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario lavorare per una filiera del gas integrata a quella elettrica che preveda combustibili a basso impatto, come il biometano, bio-Gnl e idrometano, in modo da potere includere quote sempre maggiori di energie rinnovabili in un'ottica di decarbonizzazione. Lo ha detto Paolo D'Ermo, segretario generale di WEC Italia in un'intervista ad "Agenzia Nova" commentando la sessione dei lavori da lui coordinata sul Gnl da fossile a rinnovabile del Forum internazionale “Il Gnl nel corridoio Euro-Mediterraneo e ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria”, promosso da Città Metropolitana di Genova e da Regione Liguria con il supporto progettuale e organizzativo di ConferenzaGnl."C'è stata una convergenza da parte di diversi attori, docenti universitari, aziende e associazioni e anche istituzioni su quattro punti principali. Il primo è l'importanza di ragionare in un'ottica di sistema integrati così come suggerisce la Strategia dell'Unione europea sull'integrazione del sistema energetico per far sì che i diversi sistemi di gas ed elettrico siano sempre più integrati tra loro. Ma anche e ancora di più che il sistema gas al suo interno integri i vari gas da quelli tradizionali passando a quelli a contenuto rinnovabile fino in prospettiva all'idrogeno", ha spiegato D'Ermo. Altra questione cruciale sollevata durante la discussione, come ricordato dal segretario generale di WEC Italia, è la necessità di facilitare il processo da parte della regolazione. "È in atto la revisione delle regole del mercato gas europeo e grande accento è posto sulla necessità di favorire con le nuove regole l’integrazione dei 'green gases' compreso il biometano", ha aggiunto. Terzo punto emerso al tavolo è quello della riduzione delle fughe di metano, su cui "peraltro leader energetici italiani stanno già lavorando", ha chiarato D'Ermo. "Infine è chiaro che biometano Bio-Gnl e idrometano sono i driver in prospettiva che consentiranno alla filiera del gas di includere quote di rinnovabili sempre maggiori e di avere un licenza ad operare nel lungo termine preparando il sistema gas verso una convergenza al sistema idrogeno”.Sulle prospettive legate all'utilizzo di biometano in Italia, il segretario generale di WEC Italia ha chiarito come il nostro Paese abbia una esperienza di primo livello ereditata dalla produzione di biogas prima ed ora di biometano/bioGNL. Le buone pratiche sviluppate dal Consorzio italiano biogas “il metano fatto bene” sono riconosciute "come eccellenza a livello internazionale e consentono di avere un carburante che ha emissioni di CO2 negative", ha ricordato D'Ermo sottolineando come si tratti un'esperienza che ha portato l'Italia in una posizione "ottima" sia per quanto riguarda lo sviluppo della produzione e realizzazione di impianti, sia in merito alla componentistica lungo tutta la filiera dalla produzione: trasporto, stoccaggio e utilizzi. D'Ermo ha ricordato le stime che danno come potenziale teorico una produzione di 8 miliardi m3 di biometano, circa il 10 per cento dei consumi italiani di gas naturale. "Adesso però bisogna fare più possibile sistema tra istituzioni centrali e locali e aziende per far sì che si realizzino questi impianti, perché senza la semplificazione dei processi autorizzativi si rischia, così come per altre fonti rinnovabili, di non avere uno sviluppo tempestivo rospetto agli obiettivi Pniec che abbiamo concordato con Bruxelles", ha concluso. (Gad)