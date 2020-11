Etiopia: Unhcr, più di 33 mila rifugiati etiopi arrivati in Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esigenze complessive, afferma Unhcr, sono "enormi", ma sono stati compiuti progressi nell’assicurare una risposta, dato che un numero maggiore di aiuti è ora in grado di raggiungere il confine. Continuano a essere assicurati pasti caldi e acqua potabile. L’Unhcr ha dispiegato personale per identificare le persone più vulnerabili portatrici di esigenze specifiche. Un numero ulteriore di forniture mediche è stato inviato alle cliniche, tra cui alimenti terapeutici e supplementari per il consumo immediato. Oltre 5 mila rifugiati sono stati traferiti dal confine all’insediamento di Um Raquba, a 70 chilometri in direzione dell’entroterra. L’Unhcr ha bisogno del supporto immediato dei donatori per poter continuare ad assistere il crescente numero di rifugiati. In Etiopia, prosegue la nota, il numero di sfollati interni è in continuo aumento dopo quasi due settimane di conflitto. La difficoltà di accedere a quanti necessitano di aiuto, sommata all’impossibilità di far entrare aiuti nella regione, continuano a costituire un serio ostacolo. L’agenzia esprime crescente preoccupazione per l’incolumità e la sicurezza di tutti i civili nel Tigrè, compresi i 100 mila rifugiati eritrei accolti in quattro campi, mentre l'agenzia non ha notizie del proprio personale da lunedì ed esprime profonda preoccupazione a riguardo. (segue) (Com)