Latina: sequestrato a Gaeta un chilo di hashish di "produzione mediterranea", due arresti

- Sono stati sorpresi alla guida di un'auto trasportando un chilo di hashish. A finire in manette sono stati due giovani arrestati dai carabinieri di Formia sulla via Appia a Gaeta. I due giovani, entrambi 18enni, erano su una Mercedes. La perquisizione ha permesso di trovare 10 panetti. I due, formiani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza che verrà celebrata con rito direttissimo. Lo stupefacente sequestrato, portava il marchio "AK". Gli investigatori ritengono, dalla sigla, che la droga sia stata prodotta nelle regioni mediterranee della Spagna e dell’Italia, con predominanza Sativa (65 per cento), molto chiara che produce, generalmente, sensazioni di rilassamento, di euforia, di miglioramento umorale e di un aumento della creatività.(Rer)