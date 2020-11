Sudan: Pam chiede 24,6 milioni di dollari per soddisfare bisogni immediati dei rifugiati etiopi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Onu sta inoltre fornendo sostegno logistico alla comunità umanitaria, creando centri di approvvigionamento per lo stoccaggio di cibo e altra assistenza umanitaria vitale. Il Pam sta quindi giocando un ruolo fondamentale nel trasporto di soccorritori umanitari nelle aree colpite tramite il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) e ha inviato rapidamente scorte di cibo sufficienti a sfamare 60 mila persone per un mese. Tuttavia, prosegue la nota, il cibo doveva essere preso in prestito dai programmi esistenti. L'afflusso di nuovi arrivi metterà a dura prova la capacità dell'agenzia di rispondere ai bisogni esistenti in Sudan, poiché affronta molteplici crisi in tutto il Paese. L'agenzia prevede pertanto la necessità di affrontare un deficit di 153 milioni di dollari nei prossimi sei mesi per le sue operazioni per soddisfare i bisogni alimentari dei più vulnerabili in Sudan, inclusi 20 milioni di dollari per fornire cibo e assistenza nutrizionale ai rifugiati etiopi in arrivo, 3,8 milioni di dollari per aumentare il numero dei voli Unhas per il Sudan orientale e 750 mila dollari per riparazioni stradali per consentire ai soccorritori di raggiungere aree remote e inaccessibili in cui arrivano i rifugiati. Il finanziamento aggiuntivo è essenziale per garantire che le persone con insicurezza alimentare, che sono più vulnerabili, possano ricevere un sostegno continuo nei prossimi sei mesi. (Com)