Nagorno-Karabakh: ministro Difesa russo, con Turchia in fase di definizione accordo su centro monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Turchia stanno completando l'accordo sull'ubicazione del centro di monitoraggio congiunto per controllare il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shojgu in un incontro con il presidente Vladimir Putin. "Come parte dell'attuazione del memorandum sulla creazione di un centro comune russo-turco sul territorio dell'Azerbaigian per controllare il cessate il fuoco, è in fase di completamento un accordo con la parte turca sulla sua dislocazione e sui suoi compiti", ha dichiarato Shojgu. Lo Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa ha stabilito contatti diretti con i dipartimenti militari di Azerbaigian e Armenia, ha affermato il ministro della Difesa russo.(Rum)