Uganda: oppositore Bobi Wine rilasciato su cauzione

- Un tribunale dell'Uganda orientale ha concesso la libertà su cauzione per il candidato alla presidenza Robert Kyagulanyi, noto come Bobi Wine, accusandolo contestualmente di aver commesso un atto “suscettibile di diffondere malattie infettive”. Lo riferisce la Corte di Iganga in una nota. Bobi Wine, comparso davanti al giudice capo Jessica Chemeri dopo due giorni di detenzione, si è dichiarato non colpevole dell'accusa a lui letta. “Questo caso non dovrebbe essere l'Uganda contro Kyagulanyi, dovrebbe essere l'Uganda contro Museveni. Dovrebbe essere Museveni su questo banco degli imputati”, ha detto l’oppositore alla corte. Wine dovrà comparire nuovamente in tribunale il prossimo 18 dicembre. Il candidato presidenziale è stato arrestato mercoledì scorso poco dopo essere arrivato nella sede della sua campagna elettorale nel distretto di Luuka e da allora era detenuto presso la stazione di polizia di Nalufenya, nel distretto di Jinja. Il suo arresto ha provocato violente proteste che, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità ugandesi, hanno provocato la morte di almeno 37 persone.(Res)