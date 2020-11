Banche: Bankitalia, rischi da peggioramento qualità del credito e riduzione attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali rischi per le banche italiane derivano dal probabile peggioramento della qualità del credito e da un’ulteriore riduzione della redditività: il tasso di deterioramento dei prestiti è rimasto finora molto basso, beneficiando dei provvedimenti governativi sul credito e delle indicazioni delle autorità di vigilanza di utilizzare la flessibilità insita nelle regole sulla classificazione dei finanziamenti. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. Nel primo semestre di quest’anno, si legge nel documento, la maggior parte degli intermediari ha comunque aumentato gli accantonamenti sui crediti in bonis, in previsione di un peggioramento della qualità dei prestiti; ne ha risentito fortemente la redditività. Nello stesso periodo, scrive Bankitalia, si è rafforzata la patrimonializzazione, sia per le banche significative sia per quelle meno significative, anche grazie alla capitalizzazione degli utili relativi all’esercizio 2019 che, in base alle indicazioni delle autorità di vigilanza, non sono stati distribuiti. (Com)