Fondi Lega: Del Corno su caso Lfc a Regione Lombardia, urgente valutare commissariamento fondazione

- "A fronte della evidente non volontà del vertice della fondazione a cambiare passo rispetto a una situazione già ampiamente compromessa mi chiedo quando la Regione Lombardia inizierà a valutare l'ipotesi concreta e forse urgente di commissariare la fondazione Lombardia film commission". Lo ha detto l'assessore comunale alla cultura Filippo Del Corno in chiusura della commissione consiliare con al centro l'audizione del presidente della Lombardia film commission Alberto Dell'Acqua. Riguardo al sospetto conflitto di interessi in capo al consulente contabile Michele Scillieri, finito ai domiciliari per il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato del capannone a Cormano da parte della Fondazione, l'assessore Del Corno ha evidenziato: "Non ho ancora sentito una volta provenire dal presidente Dell'Acqua e dai vertici della Regione Lombardia una parola chiara sul fatto che questa cosa è eticamente inammissibile, anche se giuridicamente accettabile. E ci vuole un pò di coraggio a dirlo ma è necessario che questa cosa venga detta". Infine al presidente Dell'Acqua l'assessore Del Corno ha chiesto che: "si assuma la responsabilità di dire che la fondazione si costituirà parte civile, bisogna assumere oggi l'impegno ad assumere la costituzione di parte civile, se ci sarà il rinvio a giudizio, perché va tutelato l'interesse pubblico e il principio di reputazione". (Rem)