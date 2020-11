Economia: Bankitalia, condizioni su mercati finanziari significativamente migliorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, come negli altri paesi dell’Unione europea, le condizioni sui mercati finanziari sono significativamente migliorate, con il pressoché completo rientro delle tensioni emerse in primavera. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. Tale andamento, spiega Bankitalia, ha beneficiato soprattutto degli effetti del programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (Pandemic emergency purchase programme, Pepp) e del miglioramento delle aspettative che ha fatto seguito all’accordo del Consiglio europeo sul programma Next Generation Eu: quest’ultimo permetterà di fornire un deciso sostegno alle economie sfruttando il bilancio e la capacità di prestito dell’Unione. (Com)