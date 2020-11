Assicurazioni: Bankitalia, solvibilità media in calo ma sopra minimo regolamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di solvibilità medio delle compagnie di assicurazione italiane è sceso rispetto ai valori registrati alla fine del 2019, ma rimane ben al di sopra del minimo regolamentare: i benefici derivanti dall’incremento dei corsi dei titoli detenuti in portafoglio e dal contenimento nella distribuzione dei dividendi hanno compensato solo in parte la diminuzione dei fondi propri generata dall’abbassamento della curva dei tassi di interesse. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. La pandemia, scrive Bankitalia, ha determinato una riduzione della redditività, in particolare per la gestione vita. Rimane stabile la posizione di liquidità, nonostante la complessiva contrazione dei premi. (Com)