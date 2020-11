Economia: Bankitalia, debito pubblico italiano resta sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in considerazione della natura temporanea delle misure espansive di bilancio, il debito pubblico italiano resta sostenibile. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. La sua permanenza su livelli elevati, spiega Bankitalia, può tuttavia determinare in prospettiva l’esposizione a rischi derivanti da tensioni sui mercati finanziari o da nuovi shock macroeconomici. Un sentiero di riduzione, si legge nel documento, è possibile assicurando la combinazione di condizioni di finanziamento distese, misure efficaci di sostegno alla crescita e un graduale aggiustamento di bilancio coerente con il quadro macroeconomico. (Com)