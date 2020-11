Libia-Ruanda: Unhcr, ripresi trasferimenti di rifugiati da Tripoli a Kigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha evacuato un gruppo di 79 richiedenti asilo vulnerabili dalla Libia al Ruanda, precisando che questi "trasferimenti salvavita" dalla Libia al Ruanda sono ripresi dopo una sospensione di quasi un anno dovuta alla chiusura delle frontiere ed alle restrizioni imposte per la pandemia di Covid-19. Il gruppo evacuato ieri sera, ha spiegato Unhcr in una nota, fa seguito agli altri 306 rifugiati messi in salvo finora grazie al Meccanismo di transito di emergenza (Etm), concordato e istituito a metà del 2019 dal governo del Ruanda, Unhcr e l'Unione Africana. Il volo charter Unhcr decollato ieri pomeriggio dalla capitale libica, Tripoli, è atterrato in tutta sicurezza all’aeroporto internazionale di Kigali alle 22, ora locale. Il gruppo includeva uomini, donne, e minori provenienti da Eritrea, Sudan e Somalia. La maggior parte di loro viveva a Tripoli, ma, in precedenza, molti erano stati tenuti in stato di detenzione, alcuni di loro per diversi anni. (segue) (Com)