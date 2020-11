Libia-Ruanda: Unhcr, ripresi trasferimenti di rifugiati da Tripoli a Kigali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quest’ultima evacuazione, il numero di rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili portati al sicuro fuori dalla Libia quest’anno sale a 581, di cui 221 mediante il reinsediamento. Attualmente, più di 45.200 rifugiati e richiedenti asilo risultano registrati con l’Unhcr in Libia, compresi quasi 670 trattenuti in centri di detenzioni gestiti dal governo. L'Unhcr rinnova l’appello a rilasciare in modo ordinato tutti i rifugiati e richiedenti asilo trattenuti in stato di detenzione arbitraria. (Com)