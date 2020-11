Economia: Bankitalia, raccolta netta fondi comuni aperti tornata positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta netta dei fondi comuni aperti italiani è tornata positiva dopo le tensioni emerse in marzo. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. Rimangono contenuti, prosegue il documento, i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall’attività dei fondi mobiliari alternativi e di quelli immobiliari: per entrambe le tipologie di fondi i potenziali rischi connessi con l’investimento in attività illiquide sono attenuati dalle norme che ne impongono la costituzione in forma chiusa. (Com)