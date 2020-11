Covid: Bankitalia, misure di politica economica hanno contribuito ad attenuare effetti pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di politica economica finora adottate – tra cui l’espansione della Cassa integrazione guadagni, la moratoria sui prestiti, il posticipo degli adempimenti fiscali, i contributi a fondo perduto e gli schemi di garanzia sui nuovi finanziamenti – hanno contribuito ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia per le imprese e ne hanno ampiamente soddisfatto il fabbisogno di liquidità. È quanto si legge nel secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2020 diffuso oggi dalla Banca d'Italia. Ciò nonostante, spiega Bankitalia, l’economia italiana dovrà fronteggiare i rischi connessi con l’aumento dell’indebitamento delle società non finanziarie e con la progressiva rimozione delle misure di sostegno. Nell’attuale situazione di incertezza, si legge nel Rapporto, va evitata un’uscita anticipata dagli interventi di sostegno, che potrebbe riflettersi anche su imprese in grado di superare la crisi: in prospettiva, l’efficace attuazione di misure volte a favorire la patrimonializzazione delle aziende e a riequilibrarne la struttura finanziaria può contribuire ad attenuare i rischi. (Com)