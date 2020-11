Regno Unito: operatore satellitare OneWeb salvato dalla bancarotta e acquistato dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato il salvataggio della compagnia satellitare OneWeb dalla bancarotta, facendo diventare lo Stato uno dei due principali azionisti. L'altro azionista sarà l'azienda indiana Bharti Global. La nuova holding prende quindi possesso con effetto immediato degli asset dell'azienda, inclusi i 74 satelliti in orbita e tutta l'infrastruttura a terra costruita per supportarli. L'arresto della procedura di bancarotta per l'azienda significa anche che ora potrà continuare con il suo programma di costruire una "costellazione" a supporto della diffusione dell'Internet a banda larga, attraverso la messa in orbita di 648 satelliti che possano portare connettività a praticamente tutta la superficie terrestre, oceani inclusi. I prossimi 36 satelliti sono già stati spediti dalla Florida, dove sono stati costruiti, al cosmodromo Vostochny in Russia, dove verranno lanciati con una razzo Soyuz il 17 dicembre. (Rel)