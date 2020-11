Francia: Eliseo, Macron parlerà la sera del 24 novembre per aggiornamento su serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un intervento televisivo il 24 novembre alle 20:00 per annunciare l'adattamento della serrata attualmente in vigore nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha reso noto l'Eliseo. Secondo quanto annunciato il 28 ottobre scorso da Macron, la serrata terminerà il primo dicembre, in teoria una settimana dopo il discorso che dovrebbe tenere martedì il capo dello Stato.(Frp)