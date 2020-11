Covid: De Luca, al lavoro su screening scuola ma senza sicurezza non riapriamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando sugli screening per le scuole. Abbiamo approvato ordinanza per riapertura asili e prime classi delle elementari subordinato ad accertamento epidemiologico. Quando abbiamo chiuso le scuole, una rete nazionale ha sponsorizzato le mamme che poi abbiamo verificato che non c’erano. In questo momento abbiamo ondata richieste per non aprire, i genitori sono preoccupati. Noi non apriremo nulla senza la sicurezza epidemiologico. Non abbiamo voluto scherzare in questo mese. Manterremo linea di rigore, non anticipo nulla ma è possibile e probabile che non si riapra quando abbiamo previsto e comunque non riapriremo nulla senza certezze sanitarie". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)