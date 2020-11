Infanzia: Rauti (Fd'I), mettere al centro agenda politica famiglia e minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorre oggi il 31simo anniversario dell'approvazione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della "Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza", che l’Italia ha ratificato nel 1991 con la legge n. 176. Non si tratta solo di una ricorrenza e - anche se pietra miliare del diritto - del riconoscimento, per i bambini e le bambine, del godimento di tutti i diritti fondamentali, ma anche e soprattutto di un monito costante alla centralità che l’infanzia dovrebbe avere nelle società ed in ogni scelta politica ed economica". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e valori non negoziabili. (segue) (com)