Speciale infrastrutture: compagnia Emirates si prepara per distribuzione vaccino Covid

- La compagnia aerea emiratina Emirates si sta preparando per trasportare i vaccini contro il Covid-19, mentre le case farmaceutiche si muovono per affrontare le sfide logistiche poste dalla loro distribuzione. La compagnia di Dubai, in particolare, ritiene di poter svolgere un ruolo importante nei prossimi mesi, quando il vaccino contro il coronavirus sarà prodotto in quantità massicce. “In uno scenario in cui il vaccino per il Covid-19 dovrà essere conservato a temperature estremamente basse, i produttori includeranno anche packaging contenente ghiaccio secco per mantenere i vaccini alla temperatura necessaria”, ha detto un portavoce di Emirates SkyCargo. Per parte sua, Emirates sarà in grado di fornire nel suo hub a Dubai “servizi di ri-refrigerazione, per mantenere i vaccini alla temperatura richiesta per un periodo di tempo maggiore. (Res)