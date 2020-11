Governo: Di Battista (M5s), FI? Partito dell'immoralità, stare lontani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'arresto di Domenico Tallini, politico di Forza Italia e presidente del Consiglio regionale della Calabria, "moltissimi esponenti del Pd non si limitano al loro, proverbiale ed ipocrita silenzio di fronte a conclamati episodi di malaffare come quelli che travolgono, ciclicamente, Forza Italia. No, cercano in ogni modo di riabilitare il berlusconismo". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, del M5s. "Delrio si augura collaborazione con Forza Italia per 'un'unità nazionale sostanziale' ed 'uno spirito costituente' - aggiunge -. Il ministro Gualtieri addirittura fa un appello a Forza Italia chiedendone i voti in Parlamento. Tendono la mano a FI, parlano di cooperazione, di 'ascoltare le idee dell'opposizione'. Ma di quali idee stiamo parlando? Del Lodo Alfano? Del legittimo impedimento? Delle leggi ad-personam? Delle intermediazioni di Dell'Utri tra B. e Stefano Bontate, boss della mafia palermitana? Di quali idee parlano? Dei conflitti di interesse? Della legge Gasparri? Di Ruby nipote DI Mubarak?", scrive Di Battista. "Nel paese del sottosopra gli smemorati diventano statisti - prosegue -, il partito dell'immoralita' diventa responsabile, B. diventa il vecchio saggio e chi ricorda la storia subisce rappresaglie mediatiche. Stare lontano dall'immoralita' è un dovere morale perché l'immoralità è come il letame. Si tratta con la pala. Non con il cucchiaino d'argento". (Rin)