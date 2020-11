Bolivia: Wilson Zelaya nuovo presidente dell'azienda petrolifera di Stato Ypfb (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante restituire all'azienda il carattere strategico ed economico che rappresenta per il paese", ha quindi aggiunto il neo presidente della statale, secondo il quale nell'ultimo anno le attività dell'azienda sono rimaste "paralizzate". "C'è molto lavoro da fare e in alcuni casi si tratta di lavoro urgente", ha sottolineato. Il ministro Molina per parte sua ha affermato che sarà necessario anche "rivedere i contratti firmati" dall'azienda sotto la gestione del governo dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez, contraria alla nazionalizzazione delle risorse e accusata dall'attuale esecutivo di voler favorire il settore privato a scapito di Ypfb. (segue) (Brb)