Bolivia: Wilson Zelaya nuovo presidente dell'azienda petrolifera di Stato Ypfb (3)

- Ypfb detiene il monopolio del settore degli idrocarburi nel paese fin dalla sua nazionalizzazione effettuata nel 2006 ad opera del governo dell'ex presidente Evo Morales. La sua principale fonte di ingressi risiede nelle esportazioni di gas in Brasile ed Argentina. Attualmente fornisce 20 milioni di metri cubi al giorno al Brasile e 10 milioni di metri cubi al giorno all'Argentina. Lo scorso 23 marzo la compagnia statale boliviana ha garantito in maniera ufficiale il trasporto di gas naturale a Brasile e Argentina, nonostante le restrizioni adottate per limitare la diffusione del nuovo coronavirus. Il 10 settembre il ministero dell'Energia del Brasile aveva rinnovato per parte sua l'autorizzazione alle importazioni di gas naturale dalla Bolivia, a carico di Ypfb, per un equivalente di 3 milioni di metri cubi al giorno per un periodo di tre anni. Ad acquistare il combustibile sono diverse società tra le quali Uega-Ueg che amministra la centrale termoelettrica Araucaria nella regione del Paranà (2,3 milioni cubi al giorno), e tre centrali del gruppo energetico brasiliano Gerdau. (Brb)