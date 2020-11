Ue: Borrell, esprime certezza che accordo su bilancio e Fondo ripresa sarà raggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è detto "certo" che un accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue e sul Next Generation Eu sarà raggiunto. "Sono certo che un accordo verrà raggiunto" sul bilancio e il piano di Recovery. "Ne sono certo. Non si bloccherà una cosa così importante" come Next Generation Eu e le prospettive finanziarie. "La società europea e anche la difesa necessitano di queste risorse. Sono certo che la presidenza tedesca sarà in grado di raggiungere un compromesso", ha aggiunto. (Beb)