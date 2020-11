Fondi Lega: caso Lfc, sequestrata Porsche d'epoca a cognato commercialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Porsche 356 A coupé è stata sequestrata in via preventiva dalla Guardia di Finanza di Milano a Fabio Giuseppe Barbarossa, cognato e presunto prestanome di Michele Scillieri come amministratore dell'Immobiliare Andromeda finito ai domiciliari a metà settembre con le accuse di peculato e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell'inchiesta sulla presunta vendita a prezzo gonfiato di un capannone a Cormano (Mi) da parte della Lombardia film commission. Il provvedimento d'urgenza è stato disposto dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi e dovrà essere convalidato dal gip di Milano. Secondo quanto appreso Barbarossa, titolare della società che ha venduto a fine 2017 l'immobile alla Lfc, avrebbe acquistato nel 2018 l'auto d'epoca del 1959 per 30 mila euro con sua la parte dei soldi frutto del peculato, che avrebbe commesso in solido con Scillieri e i contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. (Rem)