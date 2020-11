Russia: Putin, milioni di persone a rischio povertà in tutto il mondo a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di milioni di persone in tutto il mondo potrebbero trovarsi al di sotto della soglia di povertà a causa del calo della produzione industriale e delle difficoltà finanziarie provocate dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso al forum Apec. "A causa del calo della produzione industriale e delle turbolenze finanziarie, decine di milioni di persone rischiano di finire al di sotto della soglia di povertà. Secondo le previsioni, il Pil globale si ridurrà del 4,4 per cento nel 2020 e il Pil totale delle economie Apec si ridurrà del 2,55 per cento", ha affermato il presidente russo. Negli ultimi sei mesi gli indicatori del commercio internazionale sono diminuiti di oltre il 15 per cento, ha osservato Putin, aggiungendo che attualmente si assiste a "un'escalation di contrapposizioni economiche tra i principali attori del mercato".(Rum)