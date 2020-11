Lombardia: Cattaneo, sviluppo sostenibile è un fattore strategico da qui le linee guida per visione nuova del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visione nuova del futuro e il contributo che può offrire il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile nella cornice del più ampio 'Green Deal' europeo. Questi i temi affrontati nella seconda giornata del primo Forum Regionale per lo Sviluppo sostenibile i cui lavori sono stati coordinati dall'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo. In particolare, nell'ambito dei 'Dialoghi sulla sostenibilità', sono intervenuti con contributi di idee il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e gli assessori regionali Alessandro Mattinzoli (sviluppo economico), Fabio Rolfi (agricoltura, alimentazione e sistemi verdi), Stefano Bolognini (politiche sociali, abitative e disabilità). "Sostenibilità e innovazione - ha detto il vicepresidente Sala - sono due elementi che vanno in simbiosi e nella consultazione che abbiamo fatto tra imprese, cittadini e professionisti, è risultata la priorità per definire le strategie regionali per i prossimi anni". "Tra i 33 progetti innovativi che abbiamo finanziato con 114 milioni - ha spiegato - ben 8 sono a tema sostenibilità. Stiamo lavorando per sviluppare la Smart mobility con le case automobilistiche per individuare i carburanti del futuro, per un minore impatto ambientale". (segue) (Com)