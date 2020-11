Lombardia: Cattaneo, sviluppo sostenibile è un fattore strategico da qui le linee guida per visione nuova del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come la locomotiva lombarda abbia imboccato con decisione il binario verso lo sviluppo sostenibile. E di come la sostenibilità attraversi tutti i settori" ha commentato l'assessore Cattaneo. "Lo sviluppo sostenibile non guarda solo all'ambiente ma guarda trasversalmente a tutti i settori a partire dall'impresa alla finanza, dal sociale al territorio, dall'industria all'agricoltura, dalla ricerca ed innovazione alla rigenerazione urbana e territoriale. In questa legislatura la sostenibilità è una dimensione strategica per tutti gli assessorati, che in ogni ambito declinano politiche che guardano alla sostenibilità. In questo, l'ambiente rappresenta il nuovo nome dello sviluppo, in cui economia, impresa e ambiente sono saldamente alleati" ha affermato l'assessore Cattaneo. "Un confronto concreto con il mondo dell'Impresa, della Ricerca, dell'Università, perché mai come in questo momento si può vincere una sfida, ovvero quella di trasformare la contrapposizione fra tutela del pianeta ed economia in un binomio sinergico capace di creare nuove opportunità per la crescita nel totale rispetto dell'ambiente" ha sottolineato l'assessore Mattinzoli. "Regione Lombardia - ha dichiarato - è sicuramente protagonista in questo scenario attraverso la programmazione strategica. Deve anche diventare partner dell'impresa in settori fondamentali, come quello idrico o dei trasporti e mobilità e continuare a favorire investimenti. Con questi obiettivi siamo certi di costruire il futuro del nostro sistema produttivo". (segue) (Com)