Lombardia: Cattaneo, sviluppo sostenibile è un fattore strategico da qui le linee guida per visione nuova del futuro (3)

- "In agricoltura, sostenibilità ambientale è sinonimo di innovazione. Le aziende agricole lombarde hanno fatto passi da gigante negli ultimi vent'anni grazie all'impiego di nuove tecnologie, alla razionalizzazione delle risorse e all'ingresso di migliaia di imprenditori under 40 che hanno portato nuove idee e nuove energie. Per questo ritengo che sia sbagliata la scelta del governo di introdurre la plastic tax. La sostenibilità si ottiene con incentivi per accompagnare le imprese nel percorso di innovazione, non con tasse e vincoli che danneggiano chi lavora" ha rimarcato l'assessore Rolfi. "Sostenibilità non è solo un tema di carattere ambientale, ma anche sociale e abitativo" ha aggiunto Bolognini. "Realizzare sostenibilità significa, infatti, perseguire il miglioramento della qualità della vita delle persone attraverso politiche di crescita intelligenti, fondate su tecnologia e innovazione orientate a includere e a rafforzare la coesione sociale. Oggi la fruizione di servizi digitali in effetti è diventata molte volte la chiave d'accesso per dare risposte in termini di welfare. Penso, per esempio, alla medicina di prossimità e agli ambulatori di quartiere". "Per il futuro, ma anche per il presente dobbiamo quindi definire le strategie tenendo conto anche di questi fondamentali aspetti e attuare misure sui territori che partano dai bisogni primari fino allo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana. Tutto nell'ottica del miglioramento della qualità della vita delle persone” ha concluso l'assessore Bolognini. (Com)