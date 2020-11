Covid: De Luca, si abbassa curva ma non grazie a "zona rosé" in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ultima settimana abbassato dati positivi, la curva discende ma non c’entra nulla il governo è merito delle misure delle scorse settimane. Non vorrei dire cose: avete visto che hanno istituito la zona rossa, ma a parte la chiusura di qualche negozio ma veramente potete dire che questa è zona rossa? Si dovrebbe controllare la mobilità tra i Comuni, abbiamo istituito in Campania la zona fiorin-fiorello, la zona rosé. Dobbiamo avere carità cristiana in questo periodo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)